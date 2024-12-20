Первые «Лыжные стрелы» пустят из Петербурга в конце декабря

В Орехово и Шапки электрички пойдут 29 декабря, 5, 11, 19 и 25 января, 2, 8, 16 и 22 февраля, 2, 8, 16 и 22 марта. Первые отправятся с Финляндского вокзала в 9:13 и прибудут в Орехово в 10:35, а обратно поедут в 15:15 с остановкой в Девяткино в 16:10 и прибытием на Финляндский вокзал в 16:39. Поезда до Шапок будут отправляться с Московского вокзала в 9:15, останавливаться в Колпино в 9:38 и прибывать в 10:40. Обратно они стартуют в 15:30, сделают остановки в Колпино в 16:24 и в Обухово в 16:35 и прибудут на Московский вокзал в 16:50.