В ВлГУ создадут датчик проверки окружающей среды для экстремальных условий

По словам эксперта, для распознавания сигнала будет использоваться нейронная сеть. «Из-за того, что у нас применяется искусственный алмаз, датчик сможет охватывать более широкий диапазон температур. Температура графитизации алмаза — более 1 500 градусов Цельсия. То есть датчик будет работать при экстремальных температурах, спектр его применения более широкий», — отметил Бухаров. По словам ученого, такие датчики можно использовать на предприятиях для проверки утечки различных газов.