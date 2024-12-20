В ВлГУ создадут датчик проверки окружающей среды для экстремальных условий

ВЛАДИМИР, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Владимирского государственного университета (ВлГУ) планируют в 2026 году создать датчик нового поколения, способный определять концентрацию вредных и опасных веществ в экстремальных температурах. Кроме того, прибор будет точнее и дешевле существующих аналогов, сообщил ТАСС руководитель молодежной лаборатории, старший научный сотрудник ВлГУ, кандидат физико-математических наук Дмитрий Бухаров.
«Это, своего рода, аналог электронного носа. Однако наш датчик будет дешевле, поскольку создается на основе искусственного алмаза. А в электронном носе — достаточно дорогая углерод-металлическая технология. В искусственном алмазе создаются графитизированные дорожки. Если молекула газа попадает на эту дорожку, возникает электрический ток и мы получаем сигнал», — пояснил ученый.
По словам эксперта, для распознавания сигнала будет использоваться нейронная сеть. «Из-за того, что у нас применяется искусственный алмаз, датчик сможет охватывать более широкий диапазон температур. Температура графитизации алмаза — более 1 500 градусов Цельсия. То есть датчик будет работать при экстремальных температурах, спектр его применения более широкий», — отметил Бухаров. По словам ученого, такие датчики можно использовать на предприятиях для проверки утечки различных газов.
Проект поддержан Министерством науки и высшего образования России в рамках национального проекта «Наука и университеты». «Реализовать проект планируется в 2026 году. На данный момент у нас получены образцы графитизированных структур. Создана компьютерная математическая модель датчика, в 2025 году начнется работа по созданию самого датчика», — сказал ученый.