Lil Baby не понравилось упоминание его имени в треке Кендрика Ламара Not Like Us

Артист уточнил, что у него отличные отношения с Дриззи и он не понимает, зачем в конфликт двух исполнителей впутывают третьего человека. «Для меня рэп — это моя работа. Я не хочу такой фигни на работе», — поделился Lil Baby в подкасте Out of Context. В Not Like Us Ламар читает: «Lil Baby помог подтянуть тебе сленг». Недавно рэпер назвал дату выхода своего альбома WHAM.