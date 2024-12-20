Воронежский театр юного зрителя получит имя Самуила Маршака

В министерстве культуры Воронежской области состоялось заседание Общественного совета. На совещании обсуждалась инициатива коллектива Воронежского театра юного зрителя о присвоении учреждению имени Самуила Маршака. Члены совета единогласно поддержали идею. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства в пятницу, 20 декабря.
О том, что театр будет носить имя воронежского поэта, сообщил директор театра Андрей Васильев в начале ноября. Руководитель рассказал, что родственники Самуила Маршака дали свое согласие. Процесс переименования начнется в следующем году.
— Это накладывает большую ответственность на нас, потому что Самуил Яковлевич Маршак — наш земляк, великий детский писатель. Наверное, нашему театру было суждено носить его имя. Мы будем стараться не подвести и оправдать это великое имя, — отмечал директор театра.
В министерстве культуры указали, что Самуил Маршак стоял у истоков детской литературы в нашей стране, создал один из первых детских театров, писал для него пьесы, тем самым заложив основу для профессиональной драматургии, ориентированной на детей.
Имя Самуила Маршака прочно увековечено в Воронеже. В 1988 году имя писателя получила Центральная детская библиотека. В Советском районе также есть улица Писателя Маршака. Кроме того, его имя носит дом № 72 на улице Карла Маркса. На фасаде здания размещена информационная доска, рассказывающая о том, что в этом доме с 1915 по 1917 год жил писатель. Возле этого здания также установлен памятник писателю. В 2015 году в Воронеже прошел первый детский фестиваль «Маршак».