Воронежский театр юного зрителя получит имя Самуила Маршака

Имя Самуила Маршака прочно увековечено в Воронеже. В 1988 году имя писателя получила Центральная детская библиотека. В Советском районе также есть улица Писателя Маршака. Кроме того, его имя носит дом № 72 на улице Карла Маркса. На фасаде здания размещена информационная доска, рассказывающая о том, что в этом доме с 1915 по 1917 год жил писатель. Возле этого здания также установлен памятник писателю. В 2015 году в Воронеже прошел первый детский фестиваль «Маршак».