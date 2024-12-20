Ростовчанка не дает маленькой дочери пить воду из-за духовных поисков

В местных пабликах в соцсетях появилась информация о блогере, которая проповедует так называемое фрукторианство. Женщина уверяет, что ест только плоды — овощи и фрукты — и довольствуется жидкостью из них, а воду не пьет. По словам ростовчанки, так питается и ее дочка, которой, судя по фото, примерно годик. Ростовчанка практически каждый день публикует посты о том, сколько дней они с дочерью придерживаются фрукторианства и не пьют воду.