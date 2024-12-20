В Красноярске продлили режим НМУ

Напомним, режим НМУ в Красноярске ввели с 15:00 18 декабря. Его планировали отменить сегодня, 20 декабря, в 19:00. Но погода не изменилась. Днем замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк сообщала, что 19 декабря были зафиксированы среднесуточные превышения на стационарных постах в Красноярске: