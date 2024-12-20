Гендиректору курской Корпорации развития Лукину грозит до 10 лет тюрьмы

Строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной началось еще в 2022 году, для этого из бюджета выделили около 3 млрд рублей. Уже тогда Смирнов заверял, что регион готов отразить любые атаки. Однако в августе 2024 года ВСУ все же смогли прорваться через границу. Бои в Курской области все еще идут. Жители региона утверждают, что какие-то укрепления на границе все же были, однако их не хватило, чтобы предотвратить наступление ВСУ.