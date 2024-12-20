Ратмир Ронами: болельщики хотят чувствовать себя спортивными экспертами

В новом году «Лига Ставок» готовит для спортивных фанатов нечто особенное — открытие Дома спорта в Санкт-Петербурге. Это новое уникальное пространство, в котором будет располагаться один из самых больших букмекерских клубов в России, спортивный кинотеатр, а также доступна широкая событийная программа по популяризации спорта. Не буду раскрывать всех секретов, вы увидите Дом спорта уже в январе 2025 года. «Лига Ставок» ставит перед собой высокие цели, готова к новым и великим рекордам.