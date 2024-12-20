Служба занятости помогла получить работу 39 тысячам жителей Красноярского края

В течение 2024 года краевая служба занятости помогла решить проблемы с трудоустройством почти для 39 тысяч жителей региона. Сферы самые разные — промышленность, транспорт, сельское и лесное хозяйство, образование, строительство, IT, сфера услуг и многие другие.
Но предложения не заканчиваются. Сегодня в банке вакансий краевой службы содержатся сведения о 39,4 тысячи предложений работы. С ними можно ознакомиться на портале «Работа России» или в ближайшем центре занятости.
Очень перспективные направления — инвестиционные проекты, реализация которых сейчас идет в Красноярском крае. Одни предприятия только начинают работу, другие уже вовсю развернулись. Самые интересные предложения — для вахтовиков в северных районах Красноярского края, в добывающей, лесной отраслях.
Служба занятости поможет не только найти работу, но и при необходимости пройти соискателям переобучение для достижения нужной квалификации.