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Служба занятости помогла получить работу 39 тысячам жителей Красноярского края

За 2024 год в Красноярском крае трудоустроены почти 39 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В течение 2024 года краевая служба занятости помогла решить проблемы с трудоустройством почти для 39 тысяч жителей региона. Сферы самые разные — промышленность, транспорт, сельское и лесное хозяйство, образование, строительство, IT, сфера услуг и многие другие.

Но предложения не заканчиваются. Сегодня в банке вакансий краевой службы содержатся сведения о 39,4 тысячи предложений работы. С ними можно ознакомиться на портале «Работа России» или в ближайшем центре занятости.

Очень перспективные направления — инвестиционные проекты, реализация которых сейчас идет в Красноярском крае. Одни предприятия только начинают работу, другие уже вовсю развернулись. Самые интересные предложения — для вахтовиков в северных районах Красноярского края, в добывающей, лесной отраслях.

Служба занятости поможет не только найти работу, но и при необходимости пройти соискателям переобучение для достижения нужной квалификации.

занятость