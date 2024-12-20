Маршруты А-12 и А-89 изменятся в Нижнем Новгороде в 2025 году

Об этом сообщает центр развития транспортных систем региона (ЦРТС).
Изменение маршрута автобусов А-89 связано с полноценным запуском движения трамваев № 6 и № 7.
Автобусы А-89 будут следовать по Московскому шоссе с продлением до остановки «Улица Долгополова». Маршрут автобусов будет проходить по улицам Чаадаева, Ярошенко, Рябцева, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, Советской, площади Революции, улицам Прокофьева и Долгополова.
«Изменения в маршруте позволит улучшить транспортное обслуживание нескольких участков, в том числе, завода “Сокол”. Маршрут А-89 будут обслуживать 5 автобусов среднего класса», — пояснили в ЦРТС.
В свою очередь, маршрут автобусов А-12 «ЗКПД-4 — Автовокзал “Щербинки” сократится до остановки “Платформа Чаадаево”, что позволит улучшить интервалы движения автобусов.
Участок по улицам Светлоярской и Циолковского будет исключен из маршрута А-12. Его станут обслуживать автобусы А-76 «Улица Дубравная — Московское шоссе». Новый маршрут откроется с 27 декабря, благодаря переводу на госконтракт маршрута Т-76.