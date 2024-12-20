Маршруты А-12 и А-89 изменятся в Нижнем Новгороде в 2025 году

Автобусы А-89 будут следовать по Московскому шоссе с продлением до остановки «Улица Долгополова». Маршрут автобусов будет проходить по улицам Чаадаева, Ярошенко, Рябцева, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, Советской, площади Революции, улицам Прокофьева и Долгополова.