83 дома в правобережье Новосибирска остались без отопления

В правобережье Новосибирска в пятницу, 20 декабря из-за ремонта теплотрассы без отопления остались жители 83 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
Сегодня 12 специалистов приступили к устранению дефекта теплосети на улице Островского, который был выявлен в ходе планового обследования.
Помимо вышеуказанных 83 домов, из-за ремонта снижена температура горячего водоснабжения ещё в 88 домах.
«Ремонт планируем завершить не позднее 7 утра 21 декабря», — уточинил в пресс-службе СГК.