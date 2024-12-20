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83 дома в правобережье Новосибирска остались без отопления

Закончить ремонт теплотрассы энергетики планируют к 7 утра субботы.

В правобережье Новосибирска в пятницу, 20 декабря из-за ремонта теплотрассы без отопления остались жители 83 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Сегодня 12 специалистов приступили к устранению дефекта теплосети на улице Островского, который был выявлен в ходе планового обследования.

Помимо вышеуказанных 83 домов, из-за ремонта снижена температура горячего водоснабжения ещё в 88 домах.

«Ремонт планируем завершить не позднее 7 утра 21 декабря», — уточинил в пресс-службе СГК.

ЖКХ