Горячую линию по вопросам энергопотребления запустили в Иркутской области

— Звонок бесплатный, доступен как с мобильных, так и со стационарных телефонов из всех населённых пунктов региона. Операторы работают круглосуточно и дают комплексные консультации: как подтвердить факт использования электроотопления, какие документы необходимо собрать, в какие сроки и где можно получить недостающие документы, — поделился губернатор.