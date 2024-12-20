Горячую линию по вопросам энергопотребления запустили в Иркутской области

Горячая линия по вопросам применения дифференцированных тарифов при использовании электрического отопления в жилых домах заработала в Иркутской области 20 декабря. Как сообщил КП-Иркутск губернатор Игорь Кобзев, желающие могут обратиться по номеру 122 (пункт голосового меню — 3).
— Звонок бесплатный, доступен как с мобильных, так и со стационарных телефонов из всех населённых пунктов региона. Операторы работают круглосуточно и дают комплексные консультации: как подтвердить факт использования электроотопления, какие документы необходимо собрать, в какие сроки и где можно получить недостающие документы, — поделился губернатор.
Напомним, с января по апрель для жилых домов с электроотоплением расширили диапазоны энергопотребления: первые диапазон — до 7020 кВт*ч, второй — до 10 800 кВт*ч. Жителей региона попросили активно включиться в работу, чтобы предоставить необходимую доказательную базу для дальнейших переговоров с правительством России.
А в это время корреспондент КП-Иркутск разобралась, почему жители Приангарья недовольны установленными энерготарифами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске во время рейда проверят места продажи пиротехники.