Бураево простилось с павшим в ходе спецоперации 28-летним Наилем Шуваровым

Сегодня, 20 декабря, в Бураевском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Наилем Шуваровым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Рушан Гараев.
Наиль Расимович родился 1 января 1996 года в деревне Ваныш-Алпаутово. С 1 по 4 классы учился в начальной школе № 3 в селе Бураево, а потом в гимназии № 2. Учителя и одноклассники вспоминают, что молодой человек был с самой юности активным, жизнерадостным и целеустремленным, его любили и уважали и преподаватели, и сверстники.
Получив среднее образование, Наиль Шуваров поступил в Вологодский институт права и экономики ФСИН России. После первого курса решил пойти в армию. По словам сослуживцев, он проявил себя как добросовестный и ответственный военный. Его заслуги отметили благодарностями за отличное исполнение обязанностей и участие в спортивных мероприятиях.
После службы Наиль Расимович поступил в Казанский государственный энергетический университет. Там он проявил себя настоящим лидером, активно участвовал в общественной жизни, был профоргом и экспертом комиссии ЕГЭ.
Этой весной, 15 мая, молодой человек заключил контракт с российским Министерством Обороны, был командиром отделения. Наиля Шуварова не стало в позапрошлом месяце — 25 октября.
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