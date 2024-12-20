Бураево простилось с павшим в ходе спецоперации 28-летним Наилем Шуваровым

Наиль Расимович родился 1 января 1996 года в деревне Ваныш-Алпаутово. С 1 по 4 классы учился в начальной школе № 3 в селе Бураево, а потом в гимназии № 2. Учителя и одноклассники вспоминают, что молодой человек был с самой юности активным, жизнерадостным и целеустремленным, его любили и уважали и преподаватели, и сверстники.