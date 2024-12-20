39 млн вернут ларечники, связанные с экс-начальником управления торговли Ростова

В Ростове-на-Дону владельцев ларьков, связанных с экс-начальником управления торговли города, обязали вернуть в бюджет 39 млн рублей. Решение вынесли в УФАС на основании справок и документов, предоставленных силовиками. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1rnd.ru.