39 млн вернут ларечники, связанные с экс-начальником управления торговли Ростова

В Ростове-на-Дону владельцев ларьков, связанных с экс-начальником управления торговли города, обязали вернуть в бюджет 39 млн рублей. Решение вынесли в УФАС на основании справок и документов, предоставленных силовиками. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1rnd.ru.
По данным журналистов, в Ростовском УФАС признали антиконкурентным соглашение между управлением торговли Ростова-на-Дону и шестью фирмами — хозяевами нестационарных торговых объектов.
В бюджет потребовали вернуть незаконный доход, полученный при нарушении антимонопольного законодательства.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону на 5 лет и 4 месяца осудили экс-начальника отдела развития нестационарной торговли городского управления торговли и бытового обслуживания.
Приговор вынесли за «хищение имущества на 2,1 млн рублей», а также за «превышение полномочий при заключении дополнительного соглашения о размещении нестационарного торгового объекта».