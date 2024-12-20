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39 млн вернут ларечники, связанные с экс-начальником управления торговли Ростова

Владельцев ларьков в Ростове обязали вернуть в бюджет 39 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону владельцев ларьков, связанных с экс-начальником управления торговли города, обязали вернуть в бюджет 39 млн рублей. Решение вынесли в УФАС на основании справок и документов, предоставленных силовиками. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1rnd.ru.

По данным журналистов, в Ростовском УФАС признали антиконкурентным соглашение между управлением торговли Ростова-на-Дону и шестью фирмами — хозяевами нестационарных торговых объектов.

В бюджет потребовали вернуть незаконный доход, полученный при нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону на 5 лет и 4 месяца осудили экс-начальника отдела развития нестационарной торговли городского управления торговли и бытового обслуживания.

Приговор вынесли за «хищение имущества на 2,1 млн рублей», а также за «превышение полномочий при заключении дополнительного соглашения о размещении нестационарного торгового объекта».