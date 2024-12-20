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Гости обворовали хозяйку после застолья в Могилеве

Гости обворовали хозяйку в Могилеве после застолья.

Источник: Комсомольская правда

Двое приятелей из Могилева после застолья обворовали хозяйку дома на сумму около 2200 белорусских рублей, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

44-летняя хозяйка обратилась в милицию, рассказав, что у нее украли около 2200 рублей.

Выяснилось, что к произошедшему причастны гости заявительницы. А в гостях у нее были 38-летний нигде не работающий мужчина и его 45-летний приятель.

Во время застолья они выпивали. А после, когда в комнате никого не оказалось, один приятелей забрал из сумки две тысячи рублей.

Позже его друг сделал тоже самое, правда, взял себе сумму поменьше.

«В конце вечера приятели попрощались и ушли, деньги они потратили на личные нужды», — рассказали в милиции.

Теперь им придется ответить перед законом.

Ранее мы писали, что минчанка выбросила мошенникам с балкона $10 тысяч, но их курьера сразу задержали.

Тем временем 16-летний пинчанин поработал два месяца и может сесть на 15 лет: «Из благополучной семьи, раньше не привлекался».

Еще МВД сказало про задержание 34 иностранцев в Беларуси.