Гости обворовали хозяйку после застолья в Могилеве

Двое приятелей из Могилева после застолья обворовали хозяйку дома на сумму около 2200 белорусских рублей, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
44-летняя хозяйка обратилась в милицию, рассказав, что у нее украли около 2200 рублей.
Выяснилось, что к произошедшему причастны гости заявительницы. А в гостях у нее были 38-летний нигде не работающий мужчина и его 45-летний приятель.
Во время застолья они выпивали. А после, когда в комнате никого не оказалось, один приятелей забрал из сумки две тысячи рублей.
Позже его друг сделал тоже самое, правда, взял себе сумму поменьше.
«В конце вечера приятели попрощались и ушли, деньги они потратили на личные нужды», — рассказали в милиции.
Теперь им придется ответить перед законом.
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