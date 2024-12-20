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Омский дендросад открывается для зимнего посещения

В Омске в эту субботу, 21 декабря, дендрологический сад имени Гензе открывает свои двери для зимнего посещения. Сообщает омское Управление по охране животного мира.

Пока жителей города зовут на прогулки по дендросаду, где можно полюбоваться пейзажами и насладиться волшебством зимы.

«Этот уникальный уголок природы, укрытый снежным покровом, представляет собой истинное чудо зимнего волшебства. Вдохновляющие виды на заснеженные деревья, сверкающие инеем и тающими под солнечными лучами, создают неповторимую атмосферу умиротворения и гармонии», — отмечают в Управлении по охране животного мира.

Дендросад открыт для посещений со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов. Понедельник — выходной день.

Добавим, откроется ли в Дендросаду традиционная резиденция Деда Мороза. пока не сообщается.

флора и фауна