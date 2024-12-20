Омский дендросад открывается для зимнего посещения

«Этот уникальный уголок природы, укрытый снежным покровом, представляет собой истинное чудо зимнего волшебства. Вдохновляющие виды на заснеженные деревья, сверкающие инеем и тающими под солнечными лучами, создают неповторимую атмосферу умиротворения и гармонии», — отмечают в Управлении по охране животного мира.