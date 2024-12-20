Главная елка Омска будет украшена «Розой ветров» из стеклонити

Стали известны подробности о главной зеленой красавице Омска. Как сообщили в Минкульте региона, большая городская ель на территории Омской крепости в этом году будет украшена светодиодной нитевой гирляндой длиной более километра с 60 световыми кристаллами.
Также на елке будет развешано 500 елочных шаров. Изюминкой украшения станет светодиодная макушка «Роза ветров’из стеклонити высотой 1,5 метра. Высота конструкции 15 метро.
На площадке уже установлены ледяные фигуры, в том числе и ледовая пушка.
Стоимость «наряда» для главной ели Омска составила около 4 млн рублей. Монтаж ели и декоративных элементов будет завершен к 27 декабря.
В этот же день впервые засияет и новогодняя иллюминация Главной городской елки.