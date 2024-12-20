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Где в Беларуси пройдут дожди 21 декабря, рассказали синоптики

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Беларуси пройдут дожди 21 декабря, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 81% 759 мм рт. ст. +7°
Источник: БЕЛТА

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами — небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем будет преимущественно без осадков. Дожди ночью ожидаются в Витебске (вероятность более 90%), Могилеве и Минске (80−90%), Гомеле (70−80%), Бресте (60−70%). В Гродно вероятность дождей ниже — 30−40%. По северо-востоку страны на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем — от 0 до плюс 4 градусов.