Грязевой оползень сошел в одном из дворов Ростова-на-Дону

Грязевой оползень сошел на улице Ленина в Ростове-на-Дону. После этого двор одной из многоэтажек оказался залит водой и грязью, а также засыпан ветками. Произошедшее сфотографировали очевидцы, после этого снимки попали в один из городских пабликов VK.
Ростовчане предположили, что все произошло из-за потоков воды, которые якобы несколько дней стекали со склона после коммунального порыва.
В комментариях под постом ситуацию прокомментировали представители «Ростовводоканала». В сообщении было сказано, что бригада устраняет порыв, произошедший в районе Ленина, 89.