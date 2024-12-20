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Грязевой оползень сошел в одном из дворов Ростова-на-Дону

На Ленина в Ростове устраняют причины и последствия грязевого оползня.

Источник: Комсомольская правда

Грязевой оползень сошел на улице Ленина в Ростове-на-Дону. После этого двор одной из многоэтажек оказался залит водой и грязью, а также засыпан ветками. Произошедшее сфотографировали очевидцы, после этого снимки попали в один из городских пабликов VK.

Ростовчане предположили, что все произошло из-за потоков воды, которые якобы несколько дней стекали со склона после коммунального порыва.

В комментариях под постом ситуацию прокомментировали представители «Ростовводоканала». В сообщении было сказано, что бригада устраняет порыв, произошедший в районе Ленина, 89.