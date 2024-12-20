Грязевой оползень сошел в одном из дворов Ростова-на-Дону

Грязевой оползень сошел на улице Ленина в Ростове-на-Дону. После этого двор одной из многоэтажек оказался залит водой и грязью, а также засыпан ветками. Произошедшее сфотографировали очевидцы, после этого снимки попали в один из городских пабликов VK.