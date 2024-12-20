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Общественный транспорт Минска будет работать бесплатно 26 января

Проезд на общественном транспорте Минска 26 января будет бесплатным.

Источник: Комсомольская правда

Принято решение, что 26 января 2025 года проезд в общественном транспорте Минска будет бесплатным, сообщает БелТА.

В воскресенье 26 января все виды городского общественного транспорта будут предоставлять услуги бесплатно.

Соответствующее решение приняли депутаты 8-й очередной сессии Минского городского Совета депутатов.

Сообщается, что речь идет о работе автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.

Ранее мы писали, что двухэтажный лифт на управлении через телефон презентуют в Минске.

Еще Виктория Азаренко написала трогательное признание в день рождения 8-летнего сына: «Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами».

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