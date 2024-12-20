Ночью 29 декабря на 5 часов закроют движение по Восточному выезду в Уфе

В это время здесь будут монтировать элементы автоматизированных систем управления дорожным движением. Все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка будут перекрыты, сообщается в телеграм-канале минтранса Башкирии.
Поскольку монтаж конструкций весогабаритных рамок будут проводить по всей ширине проезжей части, перекрытие движения в указанный период времени необходимо для обеспечения безопасности водителей. В ночное время трафик минимальный, благодаря чему не должно возникнуть неудобств для водителей.