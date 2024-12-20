Спасенного с тонущего танкера моряка выписали из больницы

Двум капитанам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан танкера «Волгонефть-212» по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану «Волгонефть-239», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.