Спасенного с тонущего танкера моряка выписали из больницы

«Моряк, пострадавший в результате крушения танкера “Волгонефть 212” и госпитализированный в Керченскую городскую больницу № 1, 19 декабря 2024 года выписан из медицинской организации», — говорится в сообщении.
15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212», потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Один из спасенных был госпитализирован в отделение нейрохирургии Керченской больницы в состоянии средней тяжести.
Двум капитанам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Капитан танкера «Волгонефть-212» по решению суда заключен под стражу на два месяца. Капитану «Волгонефть-239», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.