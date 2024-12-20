Новогоднюю елку на площади Ленина в Воронеже откроют 29 декабря

На главной площади Воронежа завершился монтаж и украшение новогодней елки. Дерево уже подсветили гирлянды. Иллюминацию ежедневно включают в 18.00, хотя раньше елка начинала светиться только после официального открытия. Тем временем подготовительные работы на площади Ленина еще продолжаются. Ожидается, что завершатся они к 25 декабря. После этого рабочие протестируют функционирование всех систем.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, в этом году торжественное открытие главной елки Воронежа состоится 29 декабря. На площади после косметического ремонта снова установят четырёхметровую горку, качели, карусель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки и другие фотозоны. В ближайшее время начнут монтировать ярмарочные домики. По словам чиновников, работы опережают заявленный график.
31 декабря и 7 января на площади Ленина запланированы новогодние развлекательные программы.