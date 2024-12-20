Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогоднюю елку на площади Ленина в Воронеже откроют 29 декабря

Но полюбоваться на красавицу в праздничных огнях можно уже сейчас.

Источник: Комсомольская правда

На главной площади Воронежа завершился монтаж и украшение новогодней елки. Дерево уже подсветили гирлянды. Иллюминацию ежедневно включают в 18.00, хотя раньше елка начинала светиться только после официального открытия. Тем временем подготовительные работы на площади Ленина еще продолжаются. Ожидается, что завершатся они к 25 декабря. После этого рабочие протестируют функционирование всех систем.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в этом году торжественное открытие главной елки Воронежа состоится 29 декабря. На площади после косметического ремонта снова установят четырёхметровую горку, качели, карусель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки и другие фотозоны. В ближайшее время начнут монтировать ярмарочные домики. По словам чиновников, работы опережают заявленный график.

31 декабря и 7 января на площади Ленина запланированы новогодние развлекательные программы.