Сегодня в полночь завершится голосование за Омск как претендента на звание молодежной столицы

Сегодня в 00:00 по Омску завершится голосование за звание молодежной столицы России. Омск в данный момент лидирует в голосовании. За сибирский город проголосовали более 254,2 тысячи человек.
В поддержку кандидатуры Омска выступили известные спортсмены. Олимпийские чемпионы Антон Сихарулидзе, Алексей Ягудин и Александр Овечкин призвали поддержать город.
Для голосования необходимо авторизоваться на сайте «Госуслуги» и выбрать Омск из списка финалистов. Проголосовать можно до 23:59 МСК 20 декабря.
Победитель конкурса будет объявлен 22 декабря. Проект «Молодежная столица России» реализует Федеральное агентство по делам молодежи в рамках премии молодежных достижений «Время молодых».
«Дорогие подписчики, сегодня в полночь закончится голосование за звание “Молодежной столицы России — 2025”. По условиям организаторов, жители городов — претендентов не могут поставить галочку за свой город, однако, это могут сделать наши с вами родные, друзья и знакомые, живущие в других регионах страны. Стоит лишь попросить. Уверен, никто не откажет, и каждый из нас принесет Омску не меньше десятка таких голосов. Еще есть время, не будем его терять», — призвал к голосованию мэр Омска, Сергей Шелест. Проголосовать можно по ссылке.