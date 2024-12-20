Сегодня в полночь завершится голосование за Омск как претендента на звание молодежной столицы

«Дорогие подписчики, сегодня в полночь закончится голосование за звание “Молодежной столицы России — 2025”. По условиям организаторов, жители городов — претендентов не могут поставить галочку за свой город, однако, это могут сделать наши с вами родные, друзья и знакомые, живущие в других регионах страны. Стоит лишь попросить. Уверен, никто не откажет, и каждый из нас принесет Омску не меньше десятка таких голосов. Еще есть время, не будем его терять», — призвал к голосованию мэр Омска, Сергей Шелест. Проголосовать можно по ссылке.