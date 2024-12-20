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Элис Купер и Роб Хэлфорд из Judas Priest выпустили рождественский сингл

Рок-музыкант Элис Купер и лидер хеви-метал-коллектива Judas Priest Роб Хэлфорд представили совместную рождественскую песню My Christmas List. Все средства от продажи трека пойдут в фонд Купера Solid Rock Teen Centers, предоставляющий подросткам обучение звукорежиссуре, постановке света, видеопроизводству.

Источник: Звук

Рок-музыкант Элис Купер и лидер хеви-метал-коллектива Judas Priest Роб Хэлфорд представили совместную рождественскую песню My Christmas List. Все средства от продажи трека пойдут в фонд Купера Solid Rock Teen Centers, предоставляющий подросткам обучение звукорежиссуре, постановке света, видеопроизводству.

В задорной композиции Элис и Роб просят у Санта-Клауса подарки на Рождество, включая резиновую ракету, которая может долететь до Луны, и 12-струнную гитару. На сингл был снят анимационный клип, где появляется сам Купер, предлагающий детям включить в свой вишлист огнедышащего дракона и дерево, на котором растет мороженое.

Ранее на релиз рождественской песни намекнул лидер группы The Cure Роберт Смит.