Элис Купер и Роб Хэлфорд из Judas Priest выпустили рождественский сингл

В задорной композиции Элис и Роб просят у Санта-Клауса подарки на Рождество, включая резиновую ракету, которая может долететь до Луны, и 12-струнную гитару. На сингл был снят анимационный клип, где появляется сам Купер, предлагающий детям включить в свой вишлист огнедышащего дракона и дерево, на котором растет мороженое.