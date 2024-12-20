Проблему затопления улиц в Астане решат в 2025 году

Как отметил градоначальник, в 2019 году в городе было 245 проблемных участков подтопления. Благодаря строительству систем ливневой канализации, очистке и реконструкции существующих очистных сооружений и коллекторов сегодня осталось решить вопрос только на четырёх участках — улица Рыскулова, проспект Туран, Триумфальная арка, Коргалжынское шоссе.
«Самыми проблемными участками прошлого сезона стали район проспекта Туран и Триумфальной арки. Здесь мы проводим работы по расширению напорных и проточных коллекторов, а в следующем году начнём строительство новых очистных сооружений. Весной больших наводнений быть не должно».