Проблему затопления улиц в Астане решат в 2025 году

Как отметил градоначальник, в 2019 году в городе было 245 проблемных участков подтопления. Благодаря строительству систем ливневой канализации, очистке и реконструкции существующих очистных сооружений и коллекторов сегодня осталось решить вопрос только на четырёх участках — улица Рыскулова, проспект Туран, Триумфальная арка, Коргалжынское шоссе.