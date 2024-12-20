Путин исполнил мечту 8-летнего челнинца — тот прокатился на настоящем танке

Обратиться к Президенту сыну предложила мама. По ее словам, он уже несколько лет на каждый день рождения загадывает катание на танке, уже знает все модификации машин и их различные конструкции. «Но при всей любви к сыну мы были не в состоянии осуществить его мечту. И вот накануне очередного его дня рождения, 13 ноября, я вспомнила, как несколько лет назад одна мама попросила Владимира Владимировича Путина прокатить ее сына на танке. После обращения мальчика с родителями пригласили в Москву, ему сшили форму танкиста и прокатили на настоящем танке во время парада», — поделилась Ксения Акимова.