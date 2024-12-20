В ДНР будет организована комплексная работа по улучшению инвестиционного климата

Для улучшения инвестиционного климата в ДНР 19 декабря в Донецке было подписано соглашение о развитии совместных проектов и инициатив между Сбербанком и Центром «Мой бизнес». Согласно документу будет организована комплексная работа по привлечению поручительств Центра, банковских гарантий. Это позволит обеспечить эффективное кредитование малого и среднего бизнеса, а также повысит информированность жителей и предпринимателей о возможностях развития в регионе.
Как рассказал Управляющий Головным отделением Сбербанка в Донецкой Народной Республике Евгений Серяпин, на рассмотрении банка находятся десятки заявок от малого и среднего бизнеса на общую сумму 5,2 млрд рублей. Подписанное соглашение позволит продолжить совместную работу с Центром по повышению доступности кредитования для бизнеса ДНР и развития программ поддержки.
— Мы уже запустили и планируем расширять число и географию встреч с бизнес-сообществом Республики. Это повысит финансовую грамотность жителей исторических территорий России, — отметил Евгений Серяпин.
По словам руководителя Центра «Мой бизнес» Донецкой Народной Республики Любови Луговой, планируется, что общий объем поручительств Фонда при сотрудничестве с банком составит 100 млн. рублей. А в ближайшее время эта сумма будет увеличена в 5 раз.
— Уверена, что теперь наши совместные усилия для повышения уровня знаний о новых возможностях поддержки выведут бизнес в ДНР на новый уровень, — подчеркнула Любовь Луговая.