В ДНР будет организована комплексная работа по улучшению инвестиционного климата

Для улучшения инвестиционного климата в ДНР 19 декабря в Донецке было подписано соглашение о развитии совместных проектов и инициатив между Сбербанком и Центром «Мой бизнес». Согласно документу будет организована комплексная работа по привлечению поручительств Центра, банковских гарантий. Это позволит обеспечить эффективное кредитование малого и среднего бизнеса, а также повысит информированность жителей и предпринимателей о возможностях развития в регионе.