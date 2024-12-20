Жители Ростовской области смогут наблюдать в небе метеорный поток Урсиды

Добавим, особенность потока Урсиды — внезапные и непредсказуемые вспышки активности, связанные с неравномерностью шлейфа кометы Туттля. Например, всплески отмечались в 1945 (170 метеоров в час) и 1986 (130 метеоров в час) годах. При этом с 1954 по 1967 год фиксировался период рекордно низкой активности потока, когда за час были видны не более двух-трех метеоров.