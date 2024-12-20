С 17 по 26 декабря жители Ростовской области смогут наблюдать в небе метеорный поток Урсиды, последний значимый «звездопад» уходящего 2024 года. Об этом рассказал заведующий астрономической обсерваторией ростовского парка имени Максима Горького.
— Пик потока ожидается в ночь с 20 на 21 декабря. За час наблюдатель, находящийся в дали от городских огней, насчитает больше десятка метеоров. Радиант потока — в незаходящем созвездии Малой Медведицы, поэтому активность Урсид продолжается в любое время с заката до рассвета, — рассказал Николай Демин.
Эксперт отметил, что около полуночи и в предутренние часы наблюдению может помешать Луна. Смотреть на астрономическое явление лучше вечером, от захода Солнца и примерно до 22 часов.
Добавим, особенность потока Урсиды — внезапные и непредсказуемые вспышки активности, связанные с неравномерностью шлейфа кометы Туттля. Например, всплески отмечались в 1945 (170 метеоров в час) и 1986 (130 метеоров в час) годах. При этом с 1954 по 1967 год фиксировался период рекордно низкой активности потока, когда за час были видны не более двух-трех метеоров.