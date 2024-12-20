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На Башкирию обрушится сильный ветер

МЧС Башкирии выпустило штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ухудшится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, в субботу, 21 декабря, на дорогах региона прогнозируются опасные явления: снежные заносы и накаты, гололед, ухудшение видимости из-за снега. Также МЧС предупреждает жителей республики о сильном ветре, скорость которого будет развивать до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит −13,-18°, при прояснениях до −23°, днем −2,-7°.

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