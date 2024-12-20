Белорусских конькобежцев и фигуристов допустили к отбору на Олимпиаду-2026

Совет ISU решил, что с 1 по 28 февраля 2025 года Белорусский союз конькобежцев получил возможность представить по одному спортсмену у мужчин и женщин в конькобежном спорте, шорт треке. А также в фигурном катании, в том числе в парном катании и танцах на льду.