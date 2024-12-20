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Белорусских конькобежцев и фигуристов допустили к отбору на Олимпиаду-2026

Белорусских конькобежцев и фигуристов допустили к квалификации на Олимпиаду-2026.

Источник: Комсомольская правда

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить белорусов к квалификации на зимние Игры-2026, сообщили в НОК Беларуси.

Совет ISU решил, что с 1 по 28 февраля 2025 года Белорусский союз конькобежцев получил возможность представить по одному спортсмену у мужчин и женщин в конькобежном спорте, шорт треке. А также в фигурном катании, в том числе в парном катании и танцах на льду.

Напомним, что XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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