Расчеты физиков РФ помогут подобрать оптимальные условия переработки природного газа

Обычно для разделения на компоненты промышленники охлаждают природный газ до температуры минус 35−45 градусов Цельсия и сжимают его до 34−39 атмосфер. Это приводит к образованию жидких форм метана, этана и прочих составляющих газа, которые можно отделить друг от друга, опираясь на различия в температуре их кипения и другие физические свойствах. Для повышения эффективности этого процесса нужно понимать, как именно меняются свойства газообразных и жидких форм этих веществ, а также их смесей при изменении температуры и давления.