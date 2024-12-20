Для детей мигрантов в Казани могут открыть курсы русского языка

По данным исполкома, в течение 11 месяцев в Казани зарегистрировано более 254 тысяч уведомлений о прибытии иностранцев. Это на 68,5 тысячи больше, чем за эти же месяцы прошлого года. Как правило, мигранты прибывают в Казань для учебы либо работы. Большинство из них работают на предприятиях, в стройфирмах или на маркетплейсах.