Аким Астаны рассказал, как планируют избавить город от пробок

«На данный момент в городе функционирует девять мостов. Поэтому в первую очередь необходимо увеличивать количество мостов, которые будут соединять два берега реки. Сейчас такие проекты находятся на стадии разработки. За последние 3−4 года были введены в эксплуатацию мосты Ұлы Дала и Тәуелсіздік, что значительно снизило нагрузку на проспекты Мәңгілік Ел и Тұран. Также в прошлом году была завершена улица Чингиза Айтматова до Ұлы Дала».