Подборка смешных комедийных фильмов про Новый год и Рождество с интересным сюжетом

31 декабря все уже думают о празднике, а ландшафтный дизайнер Катя — о работе. Она весь день развозит заказчикам новогодние елочки. Ее маму очень волнует, что у дочери нет семьи. И она решает познакомить Катю с очередным женихом. Чтобы избежать такой перспективы девушка соглашается встретить в аэропорту дядю соседей, который прилетел из Америки. Но возникает путаница, Катя забирает из аэропорта не того человека. И это не все, в этот безумный день ее ждут разные приключения. Но главное — чудо обязательно произойдет.