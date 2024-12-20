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В Подмосковье похоронили начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

В Подмосковье на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России похоронили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. Он погиб при теракте на Рязанском проспекте 17 декабря.

На церемонию прощания прибыли в том числе министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает «РИА Новости». Президент Владимир Путин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин направили венки. Военное мемориальное кладбище находится вблизи подмосковного города Мытищи.

Утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте произошел взрыв. Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, которые в этот момент выходили из подъезда, погибли на месте. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял у дома. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбанова отправили под арест.