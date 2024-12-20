В Подмосковье похоронили начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте произошел взрыв. Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, которые в этот момент выходили из подъезда, погибли на месте. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял у дома. Возбуждено уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбанова отправили под арест.