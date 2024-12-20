Школы закроют, печки затопят, медосмотры отменят: Как Приднестровье готовится к газовому коллапсу

Приднестровье уже намерено ввести некоторые меры в период энергетического кризиса:
— Дистанционка: с 23 декабря школы и ВУЗы переходят на онлайн, предприятия работают ночью, чтобы экономить энергию.
— Детсады: только для детей работающих родителей.
— Лес: можно собирать упавшие деревья без разрешений.
— ГРЭС: переключение на уголь, медосмотры — на паузе.
Вадим Красносельский призвал сохранять спокойствие и уверенность в условиях изменений.
Напомним, с 1 января могут прекратится поставки газа в регион из-за приостановки Украиной транзита газа из России.