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Школы закроют, печки затопят, медосмотры отменят: Как Приднестровье готовится к газовому коллапсу

Некоторые меры будут введены в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Приднестровье уже намерено ввести некоторые меры в период энергетического кризиса:

— Дистанционка: с 23 декабря школы и ВУЗы переходят на онлайн, предприятия работают ночью, чтобы экономить энергию.

— Детсады: только для детей работающих родителей.

— Лес: можно собирать упавшие деревья без разрешений.

— ГРЭС: переключение на уголь, медосмотры — на паузе.

Вадим Красносельский призвал сохранять спокойствие и уверенность в условиях изменений.

Напомним, с 1 января могут прекратится поставки газа в регион из-за приостановки Украиной транзита газа из России.

энергетика
экономика