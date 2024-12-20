Премьер Головченко сказал о создании в Беларуси искусственных конечностей, которые выполняют функции естественных органов

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра сказал о необходимости создания в Беларуси искусственных конечностей, которые максимально выполняют функции естественных органов, сообщает БелТА.
«Здесь мы пока, наверное, не дорабатываем. Хотя в принципе у нас никогда не занимались такими исследованиями», — подчеркнул Роман Головченко.
Премьер отметил, что в России есть исследовательские центры и частные компании, которые занимаются такими глубокими исследованиями и с ними надо максимально работать, укрепняя кооперацию.
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