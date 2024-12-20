Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Головченко сказал о создании в Беларуси искусственных конечностей, которые выполняют функции естественных органов

Премьер сказал о максимально полноценных искусственных конечностях в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра сказал о необходимости создания в Беларуси искусственных конечностей, которые максимально выполняют функции естественных органов, сообщает БелТА.

«Здесь мы пока, наверное, не дорабатываем. Хотя в принципе у нас никогда не занимались такими исследованиями», — подчеркнул Роман Головченко.

Премьер отметил, что в России есть исследовательские центры и частные компании, которые занимаются такими глубокими исследованиями и с ними надо максимально работать, укрепняя кооперацию.

Мы писали, что общественный транспорт Минска будет работать бесплатно 26 января (здесь подробнее), а стоимость квадратного метра жилья достигла рекордных $1600 в Минске (все подробности здесь).