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Опасные шпроты могут стать причиной ботулизма в Омске

С прилавков убрали опасные продукты питания.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор предупреждает омичей о возможной продаже опасных шпрот, которые могут привести к ботулизму. Случаи заболевания уже зафиксированы в Свердловской области.

Продукция, о которой идет речь, — консервы «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки», произведенные ООО Рыбзавод «За Родину» 13 сентября 2024 года. Банки стеклянные, на них нанесена надпись «ТМ “За Родину”. Изготовитель находится в Калининградской области, в поселке Взморье.

Возбудитель ботулизма — бактерия Clostridium botulinum, которая вырабатывает токсин. Заразиться можно при употреблении продуктов, которые содержат этот токсин.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют покупать продукты питания только в установленных местах, избегая торговли с лотков или у частных лиц. Проверять наличие документов, подтверждающих соответствие продукции нормативам.