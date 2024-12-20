Опасные шпроты могут стать причиной ботулизма в Омске

Продукция, о которой идет речь, — консервы «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки», произведенные ООО Рыбзавод «За Родину» 13 сентября 2024 года. Банки стеклянные, на них нанесена надпись «ТМ “За Родину”. Изготовитель находится в Калининградской области, в поселке Взморье.