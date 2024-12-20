Власти Ростова объяснили столпотворения на автобусных остановках

— Люди, которые стоят в очереди, занимают сидячие места. И если они видят, что сзади стоит еще десять нужных им автобусов, то думают: «Зачем я буду стоять? Лучше подожду другой и сяду», — цитирует Дмитрия Симков портал donnews.ru.