Власти Ростова объяснили столпотворения на автобусных остановках

Актуальным вопросом в Ростове-на-Дону остаются очереди на остановках общественного транспорта, в частности, на западном развороте в районе Центрального рынка. Ситуация связана не только с работой перевозчиков и нехваткой водителей на маршрутах, отметил заместитель главы администрации города Дмитрий Симков.
— Люди, которые стоят в очереди, занимают сидячие места. И если они видят, что сзади стоит еще десять нужных им автобусов, то думают: «Зачем я буду стоять? Лучше подожду другой и сяду», — цитирует Дмитрия Симков портал donnews.ru.
По словам чиновника, перевозчиков, которые выпускают мало автобусов на линии, штрафуют. При этом дефицит водителей все равно остается, сейчас он составляет 51%. Специалистам предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей, но желающих все равно не так много.
Количество транспорта на маршрутах стараются компенсировать автобусами- «гармошками». В 2025 году планируют задействовать десять подобных машин.