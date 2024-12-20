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В Новогрудке сварщик изготовил кастет и стал фигурантом уголовного дела

Сварщик сделал кастет в Новогрудке и стал фигурантом уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Чем может обернуться для 29-летнего мужчины изготовление кастета, рассказали в УСК по Гродненской области.

Сообщается, что Новогрудским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства незаконных действий в отношении холодного оружия.

Выяснилось, что в конце сентября 2024 года из мест лишения свободы вышел 29-летний житель районного центра. Он устроился на местный завод сварщиком. А в октябре, находясь по месту жительства, он из подручных материалов (металла, гаек и шайб) изготовил кастет.

В один из дней он с компанией отправился за выпивкой. Их шумное поведение привлекло внимание сотрудников милиции.

«В ходе досмотра мужчины вместе с личными вещами обнаружен и кастет», — сообщили в Следственном комитете.

Мужчина сначала рассказал, что брал кастет с собой в целях самозащиты, а потом, что изготовил его в качестве сувенира.

Воспользоваться самоделкой и причинить кому-либо повреждения он не успел.

«Согласно заключению экспертизы, исследуемый кастет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, изготовленным самодельным способом», — рассказали в Следственном комитете.

Кстати, этот мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, угонов, незаконный оборот наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 296 (незаконное изготовление холодного оружия) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее мы писали, что в Могилеве два пешехода погибли на регулируемых переходах.

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