В Новогрудке сварщик изготовил кастет и стал фигурантом уголовного дела

Выяснилось, что в конце сентября 2024 года из мест лишения свободы вышел 29-летний житель районного центра. Он устроился на местный завод сварщиком. А в октябре, находясь по месту жительства, он из подручных материалов (металла, гаек и шайб) изготовил кастет.