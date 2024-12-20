Более 1,3 млн жителей Новосибирской области имеют лишний вес

Более половины жителей Новосибирской области страдают от избыточного веса. Такие данные за 2023 год опубликовали аналитики.
— Новосибирская область: доля населения в возрасте от 19 лет с лишним весом, 2018 г. — 62.1%, доля населения в возрасте от 19 лет с лишним весом, 2023 г. — 62.7%, — выяснили специалисты агентства FinExpertiza.
Так, в 2018 году в области проживали 1 367 980 человек с лишним весом. В 2023 году эта цифра уменьшилась до 1,363,096. То есть количество людей с избыточным весом уменьшилось на 0,4%.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области с начала года сливочное масло подрожало на 369 рублей. В декабре килограмм продукта стоит 1259, 88 рубля.