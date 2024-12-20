Воронежцы будут получать новые выплаты при рождении детей

В Воронежской области утвердили региональную программу по повышению рождаемости. С 1 января 2025-го в регионе вводится ряд дополнительных мер поддержки. В их числе — единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье, где оба супруга младше 35 лет. Кроме того, при постановке на учет по беременности установлена разовая выплата в 100 тыс. рублей для учащихся в очной форме в образовательных учреждениях на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и занятости населения в пятницу, 20 декабря.
Кроме того, в качестве стимулирующей меры предусмотрено обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. — Прим. ред.), включающей необходимые генетические и гормональные исследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования (ОМС).
Для привлечения внимания бизнеса к вопросу совмещения работы и семейных обязанностей с 1 января будет увеличен до 59 580 рублей размер сертификата на переобучение (повышение квалификации) одного из родителей, состоящего в трудовых отношениях, при рождении второго и последующих детей.
— Важным условием предоставления этой меры является повышение заработной платы работнику после прохождения обучения, — подчеркнули в министерстве.
Вопросов стимулирования рождаемости коснулся Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря. Глава государства подчеркнул, что система, связанная с детством и материнством, будет совершенствоваться и оптимизироваться. Объем государственного финансирования программы поддержки для регионов с коэффициентом рождаемости меньше 1,41% на ближайшие несколько лет может составить 75 млрд рублей.