Воронежцы будут получать новые выплаты при рождении детей

В Воронежской области утвердили региональную программу по повышению рождаемости. С 1 января 2025-го в регионе вводится ряд дополнительных мер поддержки. В их числе — единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье, где оба супруга младше 35 лет. Кроме того, при постановке на учет по беременности установлена разовая выплата в 100 тыс. рублей для учащихся в очной форме в образовательных учреждениях на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и занятости населения в пятницу, 20 декабря.