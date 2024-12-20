Прокурор запросил 7 лет 5 месяцев колонии для Эдуарда Шарлота

Напомним, уроженец Новокуйбышевска является фигурантом пяти уголовных дел. Музыканта обвиняют по двум эпизодам ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).