Дом Дивариса в Таганроге признали объектом культурного наследия

Дом Николая Дивариса в Таганроге признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает комитет по охране ОКХ Ростовской области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Речь идет о постройке второй половины XIX века, расположенной в переулке Итальянском, 22 (литеры А, А2).
По открытым данным в сети, изначально здание было построено на средства члена городской думы Антона Ходжаева. Позднее в разное время дом принадлежал врачу водолечебницы Николаю Диварису и студенту Александру Золотареву. В советские годы здание национализировали и перестроили под жилые квартиры.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону объектом культурного наследия признали доходный дом Чернова.