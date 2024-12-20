Дом Дивариса в Таганроге признали объектом культурного наследия

По открытым данным в сети, изначально здание было построено на средства члена городской думы Антона Ходжаева. Позднее в разное время дом принадлежал врачу водолечебницы Николаю Диварису и студенту Александру Золотареву. В советские годы здание национализировали и перестроили под жилые квартиры.