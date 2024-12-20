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В Волгограде взбунтовались светофоры на пр. им. Ленина

20 декабря в Центральном районе Волгограда произошёл сбой в работе светофоров.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, во второй половине дня регулирующие устройства взбунтовались на перекрёстке пр. им. Ленина и ул. 7-я Гвардейская.

— Едем на свой страх и риск. Полная неразбериха. Ни один светофор не работает. Умерли, — поделился один из очевидцев.

Редакция обратилась в городскую администрацию с просьбой прокомментировать происходящее. Власти подтвердили, что сбой в работе оборудования действительно имеет место.

— Светофорные объекты по ул. 7-я Гвардейская временно не функционируют в связи с работами, проводимыми сторонней организацией на своих объектах, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Отметим, успеют ли специалисты вернуть к жизни регулирующие устройства до вечернего часа пик, не уточняется.