Латвия с 1 января вводит для фур из Беларуси лимит на топливо в баках

Данная мера для перевозчиков из третьих стран, не являющихся государством-членом ЕС, вводится с 1 января 2025 года.
«Таможенники в пунктах пропуска Латвийской Республики с Россией и Беларусью будут контролировать количество ввозимого коммерческими автотранспортными средствами топлива».
Там также подчеркивается, что если количество топлива в стандартном топливном баке фуры превысит установленный лимит, перевозчику придется вернуться в страну из которой он прибыл.
В службе пояснили, что нововведение принято для сокращения количества нарушений, связанных с незаконной торговлей импортным горючим.
Сейчас перевозчикам, зарегистрированным в ЕС, разрешено въезжать в Латвию с территории РФ со 150 литрами топлива, машинам из третьих стран -с полным баком объемом до 1500 литров.