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Латвия с 1 января вводит для фур из Беларуси лимит на топливо в баках

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Коммерческие автомобили из Беларуси и России не смогут попасть в Латвию, если в их баках будет объем топлива, превышающий новый лимит — 200 литров, сообщила Служба государственных доходов республики.

Источник: Sputnik.by

Данная мера для перевозчиков из третьих стран, не являющихся государством-членом ЕС, вводится с 1 января 2025 года.

«Таможенники в пунктах пропуска Латвийской Республики с Россией и Беларусью будут контролировать количество ввозимого коммерческими автотранспортными средствами топлива».

говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что если количество топлива в стандартном топливном баке фуры превысит установленный лимит, перевозчику придется вернуться в страну из которой он прибыл.

В службе пояснили, что нововведение принято для сокращения количества нарушений, связанных с незаконной торговлей импортным горючим.

Сейчас перевозчикам, зарегистрированным в ЕС, разрешено въезжать в Латвию с территории РФ со 150 литрами топлива, машинам из третьих стран -с полным баком объемом до 1500 литров.

топливо