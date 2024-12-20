С 1 января в Крыму вырастет плата за капремонт

Жителям многоквартирных домов также напомнили о том, что основным источником финансирования работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в таких домах являются средства фонда капитального ремонта. Этот фонд формируется из ежемесячных взносов, которые уплачивают собственники.