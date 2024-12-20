С 1 января в Крыму вырастет плата за капремонт

В Крыму с 1 января 2025 года увеличится плата за капитальный ремонт. Сумма взноса составит 10 рублей за один квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Совета министров республики.
Жителям многоквартирных домов также напомнили о том, что основным источником финансирования работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в таких домах являются средства фонда капитального ремонта. Этот фонд формируется из ежемесячных взносов, которые уплачивают собственники.