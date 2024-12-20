Мелеузовский район Башкирии возглавил Забир Габдуллин

Администрацию Мелеузовского района Башкирии возглавил Забир Габдуллин. Его кандидатуру единогласно одобрили депутаты районного совета.
Напомним, ранее Габдуллин занимал должность руководителя Калтасинского района, однако сложил свои полномочия из-за перехода на новую работу.
За плечами у чиновника работа в администрации Нефтекамска и МУП «Нефтекамскводоканал».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.