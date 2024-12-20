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Мелеузовский район Башкирии возглавил Забир Габдуллин

Ранее он занимал должность главы Калтасинского района.

Источник: Комсомольская правда

Администрацию Мелеузовского района Башкирии возглавил Забир Габдуллин. Его кандидатуру единогласно одобрили депутаты районного совета.

Напомним, ранее Габдуллин занимал должность руководителя Калтасинского района, однако сложил свои полномочия из-за перехода на новую работу.

За плечами у чиновника работа в администрации Нефтекамска и МУП «Нефтекамскводоканал».

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