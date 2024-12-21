В Красноярске жители Южного берега выступили против засыпки протоки

Об этом сообщил телеграм-канал Kras Mash.
Более 1300 жителей Красноярска направили обращение в мэрию с просьбой остановить деятельность компании СЗ «Новый город», которая планирует создать искусственную насыпь и возвести многоэтажные дома. Еще в 2019 году специалисты Енисейского бассейнового управления высказались против этих планов и рекомендовали внести изменения в генеральный план города. Однако в 2021 году мэрия одобрила проведение работ.
Местные жители полагают, что их обращение либо осталось без внимания, либо затерялось среди различных ведомств. Вопросы, поднятые жителями в комментариях на страницах краевых политиков, тоже пока не принесли результатов.